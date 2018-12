Google News-Chef: "Google ist nicht der Feind der Medien"

Wer heute sich zum Beispiel über das Kinoprogramm informieren wolle oder eine Kleinanzeige schalten wolle, brauche dazu keine Zeitung mehr, sagte Gingras gegenüber "Le Temps". "Dafür gibt es das Internet." Es sei darum auch falsch, Google oder auch Facebook für den Werbeeinnahmen-Schwund der traditionellen Medien verantwortlich zu machen. "Es ist das Aufkommen des Internets, das für die Umwälzungen in der Medienbranche sorgt."

Google sei darum auch nicht der Feind der Medien. Ganz im Gegenteil: Google helfe den Medien, sich im Internet zu behaupten. Ein grosser Teil der Werbe-Technologie von Google werde von Medien in Anspruch genommen. Nur wenn diese damit erfolgreich seien, könne auch Google erfolgreich sein. "Wir haben darum alles Interesse, mit den Medien zusammenzuarbeiten."

Ein Beleg dafür sei auch, dass Google in den nächsten drei Jahren 300 Millionen Dollar in einen neuen Service von Google News investieren will. Dieser Service soll den Kauf von Artikeln und Medienabonnements schneller und einfacher machen.

Gingras kritisiert in diesem Zusammenhang jedoch die Trägheit der traditionellen Medien. Anstatt gegen Google zu kämpfen, sollten diese ihre Energie besser darauf verwenden, sich den neuen Umständen anzupassen, sagte er.

Für den Google News Chef ist dabei auch klar, dass diesen Wandel nicht alle Medienunternehmen überleben werden. "Der heutige Newskonsument nutzt heute viel mehr Informationsquellen als früher." Entsprechend härter geworden sei auch der Wettbewerb. "Die Medienakteure von heute werden nicht unbedingt auch diejenigen der Zukunft sein."

op/lie/tt

(AWP)