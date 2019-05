Der linke griechische Regierungschef Alexis Tsipras hatte am Abend der Europawahlen nach einer schweren Niederlage Neuwahlen angekündigt. Die Konservativen der Nea Dimokratia (ND) hatten die Europawahlen mit knapp 9,5 Prozentpunkten vor der Syriza-Regierungspartei von Tsipras gewonnen. Die Nea Dimokratia (ND) und ihr Chef Kyriakos Mitsotakis gelten als wirtschafts- und privatisierungsfreundlich. Die vorgezogenen Wahlen sollen am 7. Juli stattfinden./tt/DP/jsl

(AWP)