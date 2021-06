Griechische Wirtschaft mit kräftigem Wachstum

Dafür sorgten steigende Exporte und höhere Investitionen. Bereits im Vorquartal hatte es mit 3,4 Prozent ein deutliches Plus gegeben. Griechenland ist damit ein besserer Jahresauftakt gelungen als den meisten anderen Euro-Ländern. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal wegen der Massnahmen im Kampf gegen die dritte Corona-Welle um 1,8 Prozent.

Die Industriestaaten-Organisation OECD traut Griechenland in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent zu, nachdem es 2020 einen Einbruch von 8,2 Prozent gegeben hatte. 2022 soll es sogar zu einem Plus von 5,0 Prozent reichen. "Die Lockerung der Reisebeschränkungen wird voraussichtlich die Dienstleistungsaktivitäten und Exporte unterstützen", erklärte die OECD in ihrem Wirtschaftsausblick.

"Die Bedeutung des Tourismus macht die Aussichten Griechenlands besonders abhängig von erfolgreichen Impfkampagnen weltweit." Auch steigende Auszahlungen des EU-finanzierten Konjunkturprogramms an Griechenland dürften die Konjunktur anschieben.

