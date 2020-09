Die griechische Wirtschaft ist im zweiten Quartal des laufenden Jahres wegen der Massnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,2 Prozent geschrumpft. Dennoch sei dieses Ergebnis im Rahmen dessen, womit das griechische Finanzministerium gerechnet habe, hiess es aus Kreisen, die dem griechischen Finanzminister Christos Staikouras nahestehen, am Donnerstag. "Wir sind im Rahmen dessen, was wir der EU als Schätzung am 30. April vorgelegt hatten."