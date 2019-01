Ein schwacher Umsatz im Weihnachtsmonat Dezember ist in Grossbritannien keine Seltenheit. In den vergangenen Jahren haben die britischen Konsumenten ihre Weihnachtskäufe zunehmend in den November vorgezogen, weil am "Black Friday" hohe Rabatte locken. Nicht zuletzt im Internethandel wird an diesem Tag ein hoher Umsatz getätigt. Im Gegenzug fallen die Verkäufe im Dezember oft niedriger aus./bgf/elm/fba

(AWP)