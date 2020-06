Grossbritannien: Industrie-Einkaufsmanagerindex erholt sich im Mai etwas

Die Industriestimmung in Grossbritannien hat sich im Mai etwas von ihrem jüngsten Einbruch erholt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 8,1 Punkte auf 40,7 Zähler. In einer ersten Schätzung war ein Anstieg auf 40,6 Punkte festgestellt worden. Volkswirte hatten mit einer Revision auf 40,8 Punkte gerechnet.