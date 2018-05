Grossbritannien: Industriestimmung fällt auf 17-Monatstief

Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen ist im April auf ein 17-Monatstief gefallen. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sei um einen Punkt auf 53,9 Zähler gesunken, teilte das britische Forschungsunternehmen Markit am Dienstag in London mit. Volkswirte hatten hingegen lediglich mit einem Rückgang auf 54,8 Punkte gerechnet. Zudem wurde der März-Wert von zunächst 55,1 Punkten auf 54,9 Punkte nach unten revidiert.