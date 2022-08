Die Stimmung in der britischen Industrie ist im Juni auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren gefallen. Der Indikator von S&P Global sank gegenüber dem Vormonat um 0,7 Punkte auf 52,1 Zähler, wie S&P am Montag in London mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis wurde geringfügig nach unten korrigiert. Trotz der schlechten Stimmung deutet die Kennzahl mit mehr als 50 Punkten auf wirtschaftliches Wachstum hin.