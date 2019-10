Grossbritannien: Industriestimmung hellt sich überraschend auf

Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im September etwas aufgehellt, allerdings von niedrigem Niveau aus. Der vom Analyseunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg um 0,9 Punkte auf 48,3 Zähler, wie Markit am Dienstag in London mitteilte. Im Vormonat hatte der Indikator den tiefsten Stand seit Juli 2012 erreicht. Analysten hatten für September im Schnitt mit einem Rückgang auf 47,0 Punkte gerechnet.