Grossbritannien: Industriestimmung trübt sich stärker ein als erwartet

Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Juli eingetrübt. Wie das Institut IHS Markit am Mittwoch in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,3 Punkte auf 54,0 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit 54,2 Punkten gerechnet.