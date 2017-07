Grossbritannien: Industriestimmung überraschend deutlich verschlechtert

Die Stimmung in den britischen Industrieunternehmen hat sich im Juni überraschend deutlich verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei um 2,0 Punkte auf 54,3 Punkte gefallen, teilte das Marktforschungsunternehmen IHS Markit am Montag in London mit. Analysten hatten einen deutlich geringeren Rückgang erwartet. Der Wert vom Vormonat Mai wurde von 56,7 auf 56,3 Punkte nach unten revidiert, sodass sich eine deutlichere Abschwächung als bislang angenommen ergibt.