Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen hat sich im Juli etwas weniger als erwartet aufgehellt. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg von 50,1 Punkten im Vormonat auf 53,3 Punkte, wie Markit am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.