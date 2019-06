Grossbritannien: Inflation fällt auf Notenbankziel

In Grossbritannien ist die Inflation im Mai wieder auf den Zielwert der Notenbank gefallen. Die Verbraucherpreise seien gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent gestiegen, teilte die Statistikbehörde ONS am Mittwoch in London mit. Im Vormonat hatte die Rate 2,1 Prozent betragen. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,3 Prozent.