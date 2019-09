Grossbritannien: Inflation fällt auf tiefsten Stand seit Ende 2016

Die Inflation in Grossbritannien ist im August spürbar gefallen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,7 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das ist die niedrigste Rate seit Ende 2016. Im Juli hatte die Teuerung mit 2,1 Prozent noch deutlich höher gelegen. Analysten hatten für August im Mittel eine Rate von 1,9 Prozent erwartet.