Grossbritannien: Inflation fällt auf Zweijahrestief

Die Inflation in Grossbritannien ist im Januar erstmals seit zwei Jahren unter die Marke von zwei Prozent gefallen. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 1,8 Prozent höher als vor einem Jahr. Das ist die niedrigste Inflationsrate seit Januar 2017. Seither hatte die Teuerung immer über dem Ziel der Bank of England von zwei Prozent gelegen. Jetzt liegt sie wieder darunter.