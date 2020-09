Grossbritannien: Inflation geht deutlich zurück

Die Inflation in Grossbritannien ist im August deutlich gesunken. Die Verbraucherpreise seien gegenüber dem Vorjahresmonat um lediglich 0,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mit. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch 1,0 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem noch stärkeren Rückgang der Rate auf null Prozent gerechnet.