Die Inflation in Grossbritannien ist im April noch stärker zurückgegangen als erwartet. Die Jahresinflationsrate sei von 1,5 Prozent auf 0,8 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt National Statistics am Mittwoch in London mit. Dies ist der niedrigste jährliche Anstieg der Verbraucherpreise seit dem Jahr 2016. Analysten hatten einen Rückgang der Rate auf 0,9 Prozent erwartet.