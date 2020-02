Grossbritannien: Inflation zieht deutlich an

Die Inflation in Grossbritannien hat zu Jahresbeginn deutlich angezogen. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Januar 1,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Dezember hatte die Rate mit 1,3 Prozent noch deutlich niedriger gelegen. Analysten hatten nur mit einer Beschleunigung auf 1,6 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich fielen die Lebenshaltungskosten jedoch um 0,3 Prozent.