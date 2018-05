Die Stimmung unter Dienstleistern in Grossbritannien hat sich im April nicht so stark wie erwartet aufgehellt. Wie das Institut Markit am Donnerstag mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,1 Punkte auf 52,8 Zähler. Analysten hatten einen stärkeren Anstieg auf 53,5 Punkte erwartet.