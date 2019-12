Grossbritannien: Unternehmensstimmung fällt auf den tiefsten Stand seit 2016

Die Unternehmensstimmung in Grossbritannien hat sich im Dezember von niedrigem Niveau aus weiter eingetrübt. Wie das Institut Markit am Montag in London auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) gegenüber dem Vormonat um 0,8 Punkte auf 48,5 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit Juli 2016. Analysten hatten im Mittel hingegen einen leichten Anstieg auf 49,5 Punkten erwartet. Das britische Pfund reagierte mit Kursverlusten auf die Daten.