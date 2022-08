Grossbritannien: Unternehmensstimmung sinkt auf 18-Monatstief

Die Unternehmensstimmung in Grossbritannien hat sich im August angesichts einer schwächelnden Industrie deutlicher verschlechtert als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel um 1,2 Punkte auf 50,9 Punkte, wie die Marktforscher am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilten. Dies ist der tiefste Stand seit Februar 2021. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 51,0 Punkte gerechnet.