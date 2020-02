Grossbritannien: Unternehmensstimmung stagniert

Die Unternehmensstimmung in Grossbritannien hat im Februar stagniert. Wie das Institut Markit am Freitag in London mitteilte, betrug der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex unverändert 53,3 Punkte. Analysten hatten im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. Die Stimmung in der Industrie hellte sich trotz chinesischer Virus-Krise auf, während sie sich unter den Dienstleistern eintrübte.