Der britische Einzelhandelsumsätze sind im November überraschend gefallen. Die Umsätze seien um 0,6 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mit. Es war der stärkste Rückgang in diesem Jahr. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Umsätze stagniert. Es ist bereits der vierte Monat in Folge mit fehlendem Umsatzwachstum.