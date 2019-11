Grossbritanniens Industriestimmung steigt auf Sechsmonatshoch

Die Stimmung in der angeschlagenen britischen Industrie hat sich wieder etwas gebessert. Der Einkaufsmanagerindex des Instiuts Markit stieg im Oktober um 1,3 Punkte auf 49,6 Zähler, wie Markit am Freitag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit einem halben Jahr. Analysten hatten dagegen mit einer geringfügigen Eintrübung gerechnet. Das Konjunkturbarometer liegt knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.