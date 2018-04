Handelsstreit mit China: US-Währungshüter warnt vor 'schwierigen Zeiten'

Einer der führenden US-Notenbanker hat vor den Folgen des eskalierten Handelsstreits mit China gewarnt. Die Ausweitung der Zölle auf beiden Seiten habe die Lage verschärft, sagte der Chef der regionalen Notenbank von St. Louis, James Bullard, am Mittwoch in der US-Stadt Little Rock. Präsident Donald Trump übe mehr Druck aus, als man bisher gewohnt sei. "Und das bedeutet schwierige Zeiten für alle von uns."