HEV-Umfrage: Leicht steigende Preise für Wohneigentum

Die detaillierten Umfrageergebnisse zeigen gerade bei den Preiserwartungen für Eigentumswohnungen, dass sich die Entwicklung in den verschiedenen Regionen im Vergleich zum Vorjahr wieder angeglichen hat.

Ander sieht es bei den Einfamilienhäusern aus, wo es laut den Experten nach wie vor relativ grosse regionale Unterschiede gegeben habe. Dass die Preise hier steigen dürften, liege daran, dass die Anzahl neu gebauter Einfamilienhäuser zwar stetig sinke, allerdings immer noch viele Menschen in der Schweiz vom eigenen Haus träumten, teilte der HEV mit.

Im Bezug auf die Mehrfamilienhäuser erwarten die Befragten im Vergleich zum Vorjahr eine gewisse Stabilisierung. Dennoch hätte immer noch über die Hälfte der Experten in den vergangenen 12 Monaten steigende oder gar stark steigende Preise für Mehrfamilienhäuser beobachtet.

Rückläufige Mieten

Gleichzeitig erwartet über die Hälfte der Befragten im kommenden Jahr rückläufige Mieten. Die Entwicklung der letzten Jahre setze sich in diesem Segment also fort. Aufgrund des Anlagenotstands seien Investitionen in Renditeobjekte weiterhin interessant, auch wenn die Renditen durch die hohen Preise und die rückläufigen Mieten gesunken seien.

Bei den Büro- und Geschäftsliegenschaften seien die Erwartungen für die Preisentwicklung hingegen pessimistisch. Nur an grossstädtischen Zentrumslagen wird die Situation nicht ganz so kritisch eingeschätzt. Doch auch hier machten sich die Schwierigkeiten des Detailhandels aufgrund der Abwanderung der Kunden ins Internet bemerkbar.

Die Umfrage hat der HEV bei über 270 Experten aus der Immobilienbranchen durchgeführt. Die Umfrage wird seit 1980 durchgeführt. In der Westschweiz werden die Daten in Zusammenarbeit mit der Fédération Romande Immobilière (FRI) sowie der Chambre Genevoise Immobilière (CGI) erhoben.

