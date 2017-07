Hinweis auf weniger Kapitalflucht: Chinas Devisenberg weiter gestiegen

Bemühungen der chinesischen Führung im Kampf gegen die anhaltende Kapitalflucht scheinen zumindest teilweise Früchte zu tragen. Chinas Devisenreserven sind im Juni zum fünften Mal in Folge gestiegen, wie die chinesische Notenbank am Freitag in Peking mitteilte. Demnach sei der Bestand fremder Währungen im Vergleich zum Vormonat um gut drei Milliarden US-Dollar auf rund 3,057 Billionen Dollar geklettert. Seit Februar wächst der grösste Devisenberg der Welt damit wieder kontinuierlich, nachdem er zuvor binnen zweieinhalb Jahren rasant um rund eine Billion Dollar geschrumpft war.