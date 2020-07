Historischer Einbruch der US-Wirtschaft im zweiten Quartal

Bereits im ersten Quartal hatten sich deutliche Spuren der Corona-Krise gezeigt, die grösste Volkswirtschaft der Welt war in den ersten drei Monaten auf das Jahr hochgerechnet um 5,0 Prozent geschrumpft.

Analysten hatten mit einem massiven Einbruch in den Monaten April bis Juni gerechnet und waren von einem Rückgang um 34,5 Prozent ausgegangen. Die Corona-Krise sorgte unter anderem für enorme Rückschläge beim privaten Verbrauch. Der April war der erste Monat, in dem sich die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie über den gesamten Monat auf die konjunkturelle Entwicklung ausgewirkt haben.

In den USA werden Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie sich die Wirtschaft entwickeln würde, wenn das Tempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb Wachstumsdaten aus den beiden grossen Wirtschaftsräumen nicht direkt miteinander vergleichbar sind./jkr/jsl/fba

(AWP)