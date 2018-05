Holpriger Jahresstart für deutsche Wirtschaft

(Zusammenfassung) - Dämpfer für das deutsche Konjunkturwunder: Gebremst vom schwächelnden Aussenhandel ist die Wirtschaft im ersten Quartal 2018 nur halb so stark gewachsen wie Ende vergangenen Jahres. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im vierten Quartal vergangenen Jahres hatte sich die Wirtschaftsleistung noch um 0,6 Prozent erhöht.