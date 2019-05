Huawei sieht 'gefährlichen Präzedenzfall' in Vorgehen der USA

(Ausführliche Fassung) - Der chinesische Telekom-Riese Huawei hat das Vorgehen der USA gegen den Konzern als "gefährlichen Präzedenzfall" kritisiert. Der grösste Netzwerkausrüster und zweitgrösste Handyhersteller beantragte vor einem Gericht im US-Bundesstaat Texas eine Beschleunigung seiner vorliegenden Klage gegen die "illegalen" Beschränkungen seines USA-Geschäfts, wie der Chefjurist Song Liuping am Mittwoch am Firmensitz in Shenzhen in Südchina berichtete.