Hurrikan 'Michael' bewegt sich auf Florida zu

Es sei erwarten, dass der Sturm auf seinem Weg an die Küste weiter an Kraft gewinne, sagten die Experten voraus. Sie rechnen damit, dass der Sturm Mitte der Woche in Florida auf die Küste treffen wird, vermutlich am Mittwoch. Zuvor könne er bereits in Teilen Kubas und Mexikos heftige Regenfälle verursachen.

Floridas Gouverneur Rick Scott rief am Sonntag für 26 Bezirke an der Nordwestküste seines Bundesstaates vorsorglich den Notstand aus, wie der Sender CNN berichtete. Dies ist zunächst ein verwaltungsinterner Schritt, konkrete Auswirkungen für die Bürger ergeben sich daraus nicht unmittelbar.

Erst im September hatte der schwere Tropensturm "Florence" die Südostküste der USA heimgesucht und vor allem in North Carolina und South Carolina zu schweren Überschwemmungen geführt. Mehrere Dutzend Menschen kamen durch den Sturm und seine Folgen ums Leben./cha/jac/DP/stk

(AWP)