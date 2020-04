IEA erwartet massiven Nachfrageeinbruch am Ölmarkt

(Ausführliche Fassung) - Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit einem beispiellosen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl. Im laufenden Jahr dürfte die Nachfrage um 9,3 Millionen Barrel pro Tag einbrechen, hiess es im Monatsbericht des Interessenverbands von Industriestaaten, der am Mittwoch in Paris veröffentlicht wurde. In dem Bericht ist von einem rekordstarken Rückgang die Rede.