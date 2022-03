IEA rechnet mit deutlich weniger russischem Öl und schwächerer Nachfrage

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet wegen des Ukraine-Kriegs sowohl mit einer deutlich niedrigeren Ölförderung in Russland als auch mit einer schwächeren Ölnachfrage. Die Tagesproduktion in Russland könnte demnach im kommenden Monat um drei Millionen Barrel (je 159 Liter) auf 8,6 Millionen Barrel zurückgehen, teilte die IEA am Mittwoch in Paris mit.