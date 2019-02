Ifo: Deutsche Exporteure etwas zuversichtlicher

Die deutschen Exporteure blicken etwas weniger skeptisch in die Zukunft. Darauf deutet eine regelmässige Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hin, die am Montag veröffentlicht wurde. Demnach sind die Erwartungen der Exporteure für die kommenden drei Monate um 1,2 Zähler auf 7,2 Punkte gestiegen. Es ist der erste Anstieg nach vier Rückgängen in Folge. Im Januar war das Stimmungsbarometer auf den tiefsten Stand seit April 2016 gefallen.