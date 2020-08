Die deutsche Industrie rechnet mit einem Zuwachs des Exportgeschäfts in den nächsten drei Monaten. Sie komme "aus einem tiefen Tal" - aber vor allem die Autoindustrie erwarte in den nächsten drei Monaten deutliche Zuwächse bei den Ausfuhren, sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe am Mittwoch in München.