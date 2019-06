Ifo: Exportstimmung auf tiefstem Stand seit 2012

In den einzelnen Branchen ist die Entwicklung unterschiedlich. Die Exporterwartungen im Maschinenbau erholten sich etwas. Dagegen werde in der Automobilbranche sowie in der Textil- und Bekleidungsindustrie eher mit rückläufigen Exporten gerechnet. Von guten Exportaussichten berichteten dagegen die Nahrungs- und Genussmittelhersteller, die Pharmaindustrie sowie der sonstige Fahrzeugbau.

Die Ifo-Exporterwatungen werden monatlich erhoben. Sie basieren auf der Befragung von etwa 2300 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes./bgf/elm/mis

(AWP)