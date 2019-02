Ifo-Geschäftsklima fällt auf Vierjahrestief

(Ausführliche Fassung) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft war im Februar so schlecht wie seit gut vier Jahren nicht mehr. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 98,5 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. Der Rückgang war noch stärker als von Ökonomen erwartet. Diese hatten im Mittel mit einem Rückgang auf 98,9 Punkte gerechnet. Nach dem sechsten Rückgang in Folge liegt das Stimmungsbarometer auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2014.