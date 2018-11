In der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung weiter eingetrübt. Im November sei das Ifo-Geschäftsklima um 0,9 Punkte auf 102,0 Zähler gefallen, teilte das Forschungsinstitut am Montag in München mit. Analysten hatten im Schnitt einen geringeren Rückgang auf 102,3 Punkte erwartet. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer ist damit den dritten Monat in Folge gesunken. Dies gilt unter Ökonomen als Hinweis auf eine konjunkturelle Wende.