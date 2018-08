Ifo: Handelsstreit belastet Weltwirtschaftsklima

Der von den USA ausgehende Handelsstreit belastet zunehmend die Wirtschaftsstimmung. Das Weltwirtschaftsklima sei im dritten Quartal um 13,6 Punkte auf 2,9 Zähler gefallen, teilte das Ifo-Institut am Donnerstag in München mit. Das ist der niedrigste Stand seit Ende 2016. Die Erwartungen an die künftige Wirtschaftsentwicklung fiel sogar auf den tiefsten Wert seit Ende 2011.