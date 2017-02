Ifo-Institut: Ostdeutsche Unternehmen weniger optimistisch

Entgegen dem deutschlandweiten Trend hat sich das Geschäftsklima für die Wirtschaft in Ostdeutschland eingetrübt. Die Unternehmer erwarten in den kommenden sechs Monaten spürbar schlechtere Geschäfte, wie das Dresdner Ifo-Institut am Montag mitteilte. Wenngleich die befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage auch ein wenig besser als im Monat zuvor einschätzten, sank der Index leicht von 109,8 auf 109,4 Punkte.