Ifo-Institut: Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft bessert sich

"Trotz der weiter unklaren Lage beim Brexit schauen deutsche Exporteure vereinzelt wieder optimistisch auf die kommenden Monate", hiess es in der Mitteilung. Der Anstieg des Indexwertes sei vor allem auf Unternehmen aus dem Bereich Elektrotechnik zurückzuführen. "Jedoch herrscht dort noch kein Optimismus, sondern eher merklich weniger Pessimismus", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Eine Verbesserung habe sich auch in der Automobilindustrie gezeigt. Firmen aus der Chemischen Industrie erwarten laut der Ifo-Umfrage deutlich mehr Aufträge aus dem Ausland. Während die Exportgeschäfte für die Metallindustrie weiter schwierig seien, rechnen die Nahrungs- und Genussmittelhersteller laut der Ifo-Umfrage "mit merklich steigenden Exporten".

In den vergangenen Monaten litten deutsche Exporteure unter internationalen Handelskonflikten, einer sich abflauenden Weltwirtschaft und der Sorge über einen ungeregelten Austritt Grossbritanniens aus der EU. Die Schwäche der Exportwirtschaft belastet die Industrie und drohte zuletzt auch auf den Bereich Dienstleistungen überzugreifen. Nachdem die deutsche Wirtschaft bereits im zweiten Quartal geschrumpft war, rechnen viele Experten auch im dritten Quartal mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung und dadurch mit einer so genannten technischen Rezession, also dem Rückgang der Wirtschaftsleistung in zwei Quartalen hintereinander./jkr/bgf/fba

