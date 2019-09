Ifo-Institut: Stimmung in ostdeutscher Wirtschaft hellt sich auf

Die Stimmung in ostdeutschen Unternehmen hat sich wieder etwas aufgehellt. Im September sei der Geschäftsklimaindex erstmals seit fünf Monaten leicht gestiegen - auf 100,2 Punkte, teilte das Ifo-Institut in Dresden am Montag mit. Im Monat zuvor lag der Wert bei 99,6 Punkten. Die befragten Unternehmer gaben sich demnach zufriedener mit den laufenden Geschäften sowie optimistischer in den Erwartungen für die nächsten Monate.