Ifo: Produktionseinbruch in der Industrie nach starkem Jahresauftakt

(Ausführliche Fassung) - Die deutsche Industrie steht laut einer Umfrage des Ifo-Instituts nach einem starken Jahresauftakt vor schweren Zeiten. Ab März sei mit einem heftigen Einbruch der Fertigung in wichtigen Bereichen der Industrie zu rechnen, wie aus einer am Dienstag in München veröffentlichten Umfrage des Forschungsinstituts hervorgeht. Im Februar zeigte sich noch ein überraschend positives Bild. Im verarbeitenden Gewerbe legte die Produktion im Monatsvergleich um 0,3 Prozent zu, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht, die ebenfalls am Dienstag in Wiesbaden veröffentlicht wurden.