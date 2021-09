IMK senkt Prognose für deutsche Wirtschaft

Die Konjunktur in Deutschland kommt nach Einschätzung der Ökonomen vom IMK momentan nicht so recht auf Touren. "Wir erleben einen Aufschwung mit angezogener Handbremse", sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien, am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen IMK-Prognose.