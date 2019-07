Die Prognose ist Grundlage der Haushaltsplanung, die die Regierung von Premierminister Narendra Modi am Freitag dem Parlament vorlegen will. Modi ist nach seiner Wiederwahl im Amt gefordert, die Wirtschaft angesichts hoher Arbeitslosigkeit und einer sich verschärfenden Agrarkrise wiederzubeleben. Im letzten Quartal schwächelte das Wirtschaftswachstum bei 5,8 Prozent, Indien wurde von China als am schnellsten wachsende grosse Volkswirtschaft verdrängt./sid/DP/jha

(AWP)