Indien senkt Leitzins zum fünften Mal

Die indische Notenbank reagiert auf die Wachstumsschwäche und lockert ihre Geldpolitik weiter. Der Leitzins sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 5,15 Prozent, wie die Zentralbank am Freitag in Mumbai mitteilte. Es ist bereits die fünfte Zinssenkung in diesem Jahr. Analysten hatten mehrheitlich mit einem Schritt in diesem Ausmass gerechnet.