Indiens Notenbank senkt Leitzins auf tiefsten Stand seit 2000

In Indien hat die Notenbank wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Geldpolitik gelockert und den Leitzins auf den tiefsten Stand seit zwei Jahrzehnten gesenkt. Der Leitzins werde auf 4,0 Prozent von zuvor 4,4 Prozent reduziert, teilte die Notenbank am Freitag nach einer Sondersitzung in Mumbai mit. Das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 2000. Die Währungshüter machten ausserdem deutlich, dass weitere Zinssenkungen möglich seien. Das nächste reguläre Treffen ist für Anfang Juni geplant.