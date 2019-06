Die indische Notenbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge reduziert. Wie die Zentralbank am Donnerstag in Mumbai mitteilte, sinkt ihr wichtigster Zins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 5,75 Prozent. Das ist das tiefste Niveau seit dem Jahr 2010. Zudem deuteten die Währungshüter die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen an. Analysten hatten mit dem Zinsschritt mehrheitlich gerechnet.