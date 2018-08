Indonesiens Zentralbank hebt Leitzins erneut an

Die Notenbank Indonesiens hat inmitten der türkischen Währungskrise ihren Leitzins zum wiederholten Mal in diesem Jahr angehoben. Wie die Zentralbank am Mittwoch in Jakarta mitteilte, steigt der Satz für einwöchiges Zentralbankgeld um 0,25 Punkte auf 5,5 Prozent. Es ist bereits die vierte Zinsanhebung seit Mai. Analysten hatten den Schritt erwartet.