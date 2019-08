Indonesische Notenbank senkt Leitzins erneut

Indonesien ist ein Land unter sehr vielen, wo in den vergangenen Monaten die Geldpolitik gelockert wurde. Hauptgründe für diesen Trend sind die schwächelnde Weltwirtschaft und der Handelsdisput zwischen den USA und China. Die überwiegend schwache oder gedämpfte Inflation verschafft den Zentralbanken Spielraum für Zinssenkungen.

Erleichtert wird den Ländern ihr Kurs auch dadurch, dass die US-Notenbank erstmals seit mehr als zehn Jahren in den Lockerungsmodus übergegangen ist. Dies reduziert die Gefahr eines hohen Kapitalabzugs aus Schwellenländern, wie es in der Vergangenheit häufig vorgekommen ist, wenn sich die US-Zinsen und das Zinsniveau in den aufstrebenden Ländern unterschiedlich entwickelten./bgf/jkr/jha/

(AWP)